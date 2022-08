Waarom Anderlecht met Zirkzee een veilige investering zou doen en één van de meest talentvolle aanvalslinies ooit zou opstellen

Het is Anderlecht menens om Joshua Zirkzee terug naar het Lotto Park te halen. Een vreemde move nu ze al twee jonge spitsen gehuurd hebben? Zeker niet. Zirkzee is immers een 'veilige' investering naar de toekomst toe.

De Nederlander voelde zich goed in Anderlecht vorig seizoen, dat was ook aan zijn statistieken en progressie te zien. Hij leerde er knokken voor de bal en niet enkel uit het duel voetballen. Hij ziet een terugkeer wel zitten en weet dat hij er twee nieuwe vrienden gaat aantreffen. Het worden concurrenten, maar Sebastiono Esposito en Fabio Silva zijn geen onbekenden voor Zirkzee.

Bouwen

Ze zijn elkaar al veel tegengekomen bij de jeugdploegen en zoals het grote talenten betaamd werden ze naar elkaar toegetrokken. Anderlecht wil in de 20-jarige aanvaller investeren. Zijn huidige contract bij de Rekordmeister loopt af in 2023 en daar kan Anderlecht voordeel uit halen. Zirkzee zou normaal zo'n 10 miljoen of meer moeten kosten, maar paars-wit hoopt daar nog wat af te halen en meer aan bonussen aan te bieden.

Met het geld van Sergio Gomez kunnen ze zich iets extra permitteren. En Zirkzee is een veilige investering. Jong, bulkend van talent en een garantie om ooit voor een veel grotere ploeg te gaan voetballen. Daarnaast zijn Silva en Esposito gehuurd en is het anders volgend seizoen weer gaan zoeken en wroeten om een topspits te vinden. Een opportuniteit als Zirkzee doet zich niet elk jaar voor, zeker niet eentje die wil komen.

Raman?

Als de deal slaagt en ze kunnen hem straks koppelen aan Fabio Silva kan Anderlecht één van de meest talentvolle aanvalslinies ooit bouwen. Silva is eentje die altijd diep gaat en in de ruimte kan aangespeeld worden. Da's wat Zirkzee nodig heeft, want hij komt meestal in de bal. Met Kouamé had hij een goeie ploegmaat, maar Silva is toch van een ander niveau. En een herboren Refaelov daar achter zou de opties voor het uitkiezen hebben...

Ook Verschaeren zou nog meer ruimte krijgen om zijn acties te maken. De enige opmerking die je kan maken: hoeveel gaat Stroeykens nog aan bod komen? En voor Raman moet dan zeker een oplossing gevonden worden. Esposito zal zich ook zo goed als zeker bij een invallersrol moeten neerleggen en dat is ook niet waarom hij van Inter naar Anderlecht kwam. Maar dat zijn dan vragen die Felice Mazzu moet oplossen.