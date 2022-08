'Vertonghen momenteel geen optie bij Club Brugge'

Jan Vertonghen hoopt nog te vertrekken bij Benfica. Zijn situatie is er moeilijk omdat hij naast de basiself valt en moet spelen voor het WK in Qatar. Gisteren kwam er informatie dat Club Brugge geïnteresseerd zou zijn, maar dat is voorlopig niet het geval, meldt HLN.

Vertonghen is zijn plaats kwijt aan de 21-jarige Morata, die naast Otamendi mag acteren in het hart van de verdediging. De Belgische recordinternational hoopt op een oplossing en er was sprake van Belgische interesse. Er werd door verschillende bronnen interesse gemeld van Club Brugge, maar HLN weet dat dit nog niet het geval is. Na het vertrek van Stanley Nsoki kunnen ze daar nog wel een linksvoetige verdediger gebruiken en het is één van de enige teams die hem kunnen betalen. Voor zijn vertrek naar Benfica probeerde Vincent Kompany hem wel nog naar Anderlecht te halen.