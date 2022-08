OFFICIEEL OH Leuven laat speler vertrekken naar Griekse competitie

Levan Shengelia is niet langer speler van OH Leuven in de Jupiler Pro League.

De Georgiër tekende een contract van twee seizoenen bij het Griekse Panetolikos. Dat liet de nieuwe club van Shengelia op zijn officiële kanalen weten. Shengelia zat nog maar een jaar bij OH Leuven, toen hij overkwam van het Turkse Konyaspor. Hij verdween na een sterke start snel uit beeld. De 26-jarige aanvaller speelde van 2015 tot 2017 in ons land ook voor Tubeke. Οι πρώτες δηλώσεις του Levan Shengelia#panetolikos #newtransfer #agrinio pic.twitter.com/eozBddZOKL — Panetolikos FC (@FC_Panetolikos) August 18, 2022