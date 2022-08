Johan Boskamp velt zijn oordeel over transfer van Hans Vanaken

Hans Vanaken staat in de belangstelling van West Ham United. Het is uitkijken of die deal doorgaat.

Bij Club Brugge zien ze Hans Vanaken liever niet vertrekken. Analist Johan Boskamp werpt zijn licht op de zaak. “Nou, ik snap wel dat hij nog zin heeft in een buitenlands avontuurtje. Het is misschien wel zijn laatste kans”, zegt Boskamp aan Het Belang van Limburg.

“En David Moyes is helemaal zot van 'm. Die wou hem een paar jaar geleden ook al komen halen. West Ham is altijd een voetballende ploeg geweest. Dus ik zie hem wel nog in staat om daar twee of drie mooie jaren te hebben. Als Club Brugge hem wil laten gaan natuurlijk.”

Want anders dreigt hij misschien in hetzelfde straatje van Ruud Vormer te belanden. “Dat zal ook wel meespelen in z'n achterhoofd. Als je zoiets ziet gebeuren bij een van je beste ploegmaats, dan ga je wel nadenken. Zeker als je een aanbieding krijgt uit de Premier League.”