KVM won dit seizoen van Union, dat thuis Rangers klopte, en van ploeg... die op de rand van Champions League staat

Naast de zege tegen Union won KVM dit seizoen enkel nog van een ploeg die in de Champions League misschien wel te bewonderen zal zijn. Geef Mechelen maar tegenstanders die Europees spelen.

Na vier speeldagen in de competitie telt KV Mechelen één overwinning. Het nam Achter de Kazerne vlot de maat van Union, dat net aan Den Dreef in Leuven met 2-0 de zogeheten thuismatch van Glasgow Rangers had gewonnen. In de voorbereiding won Malinwa ook slechts één keertje. Op 9 juli werd het dankzij een doelpunt van Rob Schoofs 1-0 tegen Maccabi Haifa.

Datzelfde Maccabi Haifa staat ondertussen op de rand van het kampioenenbal. De Israëlische ploeg schakelde sindsdien het Griekse Olympiakos (thuis 1-1, uit 0-4) en het Cypriotische Apollon (thuis 4-0-winst, uit 2-0-verlies) uit om de play-offs voor Champions League-deelname te bereiken.

Prima ploeg

Ook KV-trainer Danny Buijs heeft die resultaten opgemerkt. "Ik vond dat tegen ons wel een prima ploeg, maar dacht niet dat ze met twee vingers in de neus de Champions League zouden halen." Voor alle duidelijkheid: zover is het nog niet, maar Maccabi is wel weer aardig op weg. Het won de heenmatch in de laatste voorronde van de Champions League thuis van Rode Ster Belgrado met 3-2.

© photonews

"Ik heb niet nagekeken of ze helemaal met dezelfde ploeg gespeeld hebben. Ik zag wel dat er een aantal spelers in de basiself stonden die tegen ons ook hebben gespeeld", stelde Buijs vast. Toch mooi dan dat hij en zijn spelers Maccabi wél over de knie legden. "Het was toen nog vroeg in de voorbereiding, ik weet dat ze de week nadien de Supercup speelden."

Ruimte

Het is wel een opmerkelijke statistiek: de enige Mechelse zeges tot dusver kwamen er tegen ploegen die Europees spelen. Goede tegenstanders liggen KV Mechelen misschien gewoon beter. "Goede ploegen willen ook zelf het spel maken en geven dus ook veel ruimte weg. Dat is daar ook wat aan verbonden."