Analist ziet Frey nog steeds met nul op het conto staan in Europa: "Denk wel dat Antwerp met Janssen vlotter zal combineren"

Antwerp heeft tegen Basaksehir een goeie uitgangspositie weten te veroveren dankzij het doelpunt van Almeida. Analist Patrick Goots verwacht echter meer van spits Michael Frey.

Goots ziet dat Frey zich Europees niet kan doorzetten. “Opgeteld zit hij nu aan elf optredens in Europa zonder goal. In België heeft hij de allure een topspits te zijn, dus kan ik me, als ex-aanvaller, goed voorstellen dat dit lege conto aan hem knaagt", zegt hij in GvA.

"Frey zocht soms geforceerd naar dat goaltje en was ongelukkig aan de bal. Of hij in het samenspel op het Europese toneel tekortschiet? Daar spreek ik me nog niet over uit. Op termijn denk ik wel dat Antwerp met Vincent Janssen vlotter zal combineren.”

Maar op de Bosuil moeten ze het afmaken, vindt Goots. “Dankzij die 1-1 mag je de kwalificatie niet meer laten schieten. Heel Antwerp snakt naar die groepsfase. Dat zal er op de volle Bosuil ook aan te merken zijn."