Schreuder pakt drie op drie met Ajax, maar vreest vertrek van Antony

Met een zuinige 0-1-overwinning op bezoek bij Sparta Rotterdam blijft Ajax ongeslagen in de Eredivisie.

Schreuder zag geen al te beste wedstrijd van zijn ploeg. “Maar we hebben wel gecontroleerd en verdiend gewonnen”, zei Alfred Schreuder bij ESPN.

“We zijn bijna niet in counters gelopen. Dat is toch het gevaarlijkste wapen van Sparta. We hebben goed verdedigd. Wel hadden we het eerder moeten afmaken.”

Groot hangijzer bij Ajax is een mogelijk vertrek van Antony naar Manchester United. Hij zat niet in de selectie voorlopig. “Ik wil gewoon dat Antony blijft, dus ik ga ervan uit dat hij niet verkocht wordt. Het geld waar het over gaat is absurd, maar we hebben al vijf of zes basisspelers verkocht. Ik vind het niet goed als we nog een speler verkopen”, verwees Schreuder onder andere naar een mogelijke transfersom van 100 miljoen euro.

Die prijs lijkt gigantisch hoog. “Dat kan ik niet beoordelen, dat moet de club beoordelen. Maar ik denk dat we financieel heel krachtig zijn. Of Antony blijft? Mijn gevoel daarover is goed, maar ik begrijp zo'n jongen ook. Het is lastig. Maar wij spelen Champions League en volgens mij doet Manchester United dat niet. We gaan zien wat er gaat gebeuren.”