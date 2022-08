Noë Dussenne na nederlaag Standard: "Frustrerend en irritant"

Standard verloor op de 5e speeldag in eigen huis tegen OHL (1-3). De Rouches blijven zo achter met 4 op 15.

Standard begon aan de wedstrijd met een goed eerste halfuur maar kon daar weinig doelkansen aan koppelen, slechts één. OHL had ook maar twee kansen maar was dodelijk efficiënt en maakte die twee ook af. Dat OHL na 5 minuten in de tweede helft met 10 verder moest bracht geen soelaas. Standard verloor voor de 2de keer op een rij en voor de eerste keer op Sclessin.

"We doen het werk 30 minuten goed en dan komen ze twee keer voor ons doel en scoren ze twee keer. Het is moeilijk uit te leggen, het is frustrerend, het is irritant. De coach had een plan en we hebben het gevolgd. Dat dit het resultaat is, is walgelijk. We zeggen in de rust dat we er alles aan gaan doen om zo snel mogelijk terug te komen, ze pakken een rode kaart en toch scoren ze", zei Noë Dussene bij Eleven Sports.

"We begrijpen de reactie van de fans, we weten wat ze verwachten. Tegen Leuven moesten we winnen, het is normaal dat ze ongelukkig zijn. Het kan geduld vergen. De matchen zijn wat ze zijn maar we hebben resultaten nodig. We moeten snel de bladzijde omslaan en de mouwen opstropen voor de wedstrijd die volgende week wacht. We moeten leren van onze fouten. Er zijn fouten gemaakt en er zijn die dingen die we goed hebben gedaan, daar moeten we gebruik van maken", besluit de aanvoerder van de Rouches.