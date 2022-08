Sterkhouder dropt bommetje op Bosuil: 'Nainggolan wil terug naar Italië en biedt zichzelf aan bij ex-club'

Denkt Radja Nainggolan aan een vertrek bij Antwerp FC? De middenvelder liet al meermaals optekenen dat hij het Italiaanse leven mist. Een terugkeer lijkt in de pijplijn te zitten.

La Repubblica komt met het nieuws op de proppen. Radja Nainggolan denkt aan een terug naar Italië. Meer zelfs: de transfer zou zelfs al concreet zijn.

Il Ninja heeft volgens het dagblad zelf zijn diensten aangeboden bij AS Roma. De 34-jarige middenvelder heeft zelfs al een gesprek gehad met José Mourinho.

Sterkhouder én publiekslieveling

De Romeinen zoeken versterking op het middenveld om de blessure van Georgino Wijnaldum op te vangen. Nainggolan was tussen 2014 en 2018 sterkhouder in de Italiaanse hoofdstad. Hij heeft nog een contract tot het einde van het seizoen bij de Great Old.