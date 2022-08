West Ham deed paar keer bod op Vanaken maar heeft veel meer centen over voor andere aanvallende middenvelder

Gaat Vanaken naar West Ham of niet? Alleszins heeft de Engelse club nog een andere aanvallende middenvelder op het oog.

Volgens Britse media heeft West Ham United een bod gedaan bij Olympique Lyon op de Braziliaan Lucas Paquetá van haast veertig miljoen euro. Een bod dat fel afsteekt tegen de twee voorstellen die Club Brugge ontving van West Ham voor Vanaken.

Voor de Rode Duivel geraakt de ploeg van David Moyes voorlopig niet verder dan een bod van 11 miljoen euro. Voor Paquetá wil het dus veel meer centen op tafel leggen. Paquetá verliet in januari 2019 zijn thuisland voor een eerste Europees avontuur bij AC Milan. Een half jaar later ruilde hij Milaan reeds in voor Lyon.

Paquetá of/en Vanaken?

Het is de vraag of West Ham überhaupt nog wil gaan voor Vanaken indien het Paquetá kan binnenhalen. Het zijn immers beide spelers die op dezelfde positie terecht kunnen als aanvallende middenvelder. Paquetá heeft nog een contract bij Lyon tot 2025.