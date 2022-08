OFFICIEEL: KV Mechelen gaat jonge middenvelder opnieuw uitlenen

KV Mechelen opteert voor een nieuwe uitleenbeurt voor één van zijn jonge talenten. Een middenvelder die het voorbije seizoen op huurbasis bij Thes speelde, gaat aan de slag bij een ander team in eerste nationale.

De inmiddels 20-jarige Senne Ceulemans kwam in de zomer van 2021 over van Beerschot. Ceulemans kreeg in de voorbereiding wel speelminuten bij KV Mechelen, maar in competitieverband had hij nog geen uitzicht op speelgelegenheid op het hoogste niveau. Daarom ging Ceulemans een jaartje op uitleenbasis spelen bij Thes Sport uit Tessenderlo.

Na afloop van die uitleenbeurt moest KV Mechelen de situatie van Ceulemans uiteraard opnieuw evalueren. Best komt er nog een jaartje bij op het niveau van eerste nationale, is nu het oordeel. Daarom is het tot een nieuwe uitleenbeurt gekomen.

Al is het wel bij een andere ploeg dat Ceulemans aan de slag gaat. Niet Thes Sport, maar wel Knokke-Heist kan dit seizoen op zijn diensten rekenen.