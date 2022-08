Anouar Ait El Hadj mag weer meetrainen met de A-kern nadat hij excuses aanbood

Het berouw en de publiekelijke excuses waren genoeg. Anouar Ait El Hadj mag weer met de A-kern meetrainen nadat hij deze week even teruggezet was naar de B-kern.

De jonge aanvaller weigerde vorige week mee te spelen met de RSCA Futures en dat viel niet in goede aarde bij Anderlecht. Hij werd prompt uit de A-kern gezet. El Hadj toonde echter berouw en bood op zijn sociale media publiekelijk zijn excuses aan. Intussen had hij een gesprek met Felice Mazzu en de clubleiding en is hij opnieuw welkom.

Waarschijnlijk speelt hij dit weekend al mee met de RSCA Futures tegen SK Beveren. Hij mag ook weer meetrainen met de A-kern. Mogelijk is een uitleenbeurt in de laatste week van de transfermarkt nog aan de orde.