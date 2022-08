Gheysens wil misverstand over zijn onmiddellijke ambities de wereld uit helpen: "Dat is niet juist"

Paul Gheysens zet geen druk op zijn trainersstaf. De voorzitter van Antwerp blijft rustig na de Europese uitschakeling door Basaksehir. Zelfs de titel eist hij nu niet.

Gheysens wil een misverstand de wereld uit helpen. "De competitie is zeer stevig dit jaar, maar we gaan meestrijden. We krijgen nu meer tijd om goed te werken. Geef ons die, dan komt alles wel goed. Ik weet wel, als je vooruit wil, moet je ooit kampioen spelen. Maar men maakt daar dan van dat ik dat absoluut nú al wil. Dat is niet juist", zegt hij in Het Nieuwsblad.

De trainersstaf krijgt alle tijd om iets te bouwen. "Het zijn vakmensen. Mark van Bommel weet waarmee hij bezig is, ik moet hem niet zeggen wat hij moet doen. Misschien kunnen we de ploeg ook nog wel een beetje versterken. Het hangt af van eventuele opportuniteiten. Maar ik beslis dat allemaal niet, we hebben genoeg knowhow in huis om dat te regelen."