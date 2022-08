Straks weer LZ7 te bewonderen op de Belgische velden: "Ze zullen ook wel weten dat ze geen ideale schoonzoon zoals Kums binnenhaalden"

Waarschijnlijk maakt Didier Lamkel Zé vandaag zijn debuut bij KV Kortrijk. Toch iets waar we weer met z'n allen naar uitkijken. Sportief kan de Kameroener immers een grote surplus betekenen voor de West-Vlamingen. Als Karim Belhocine hem onder controle kan houden natuurlijk.

Imke Courtois maakt in De Zondag ook nog wat reservaties. "Beter afwachten, zeker? We kennen allemaal zijn reputatie, maar hij is natuurlijk wel een hele goeie voetballer. Het was bij Antwerp over, maar een nieuwe omgeving, een nieuwe ploeg, een nieuwe rol ... En hij wordt in september 26 jaar", aldus de analiste. "Hij zal nooit een engeltje worden en zal altijd wel een onvoorspelbare persoonlijkheid zijn, maar stilaan gaan de fratsen misschien wat afnemen en gaat hij beseffen dat hij daarmee zijn eigen carrière saboteert. En dan kan het voor Kortrijk een heel goede investering zijn.”

Zal hij in de pas kunnen lopen, dat is de vraag. "Dat lijkt me de taak van de spelersgroep en de coach. Een coach moet op voorhand een inschatting maken of zo’n speler met sterallures past in zijn groep. Ze zullen zelf ook wel weten dat ze geen ideale schoonzoon als Sven Kums, maar een onvoorspelbare ruwe diamant hebben binnengehaald."