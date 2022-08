Voormalige spits KAA Gent wordt opnieuw uitgeleend aan Real Sociedad

De voormalige spits van KAA Gent, Alexander Sørloth, wordt voor het tweede seizoen op een rij verhuurt door RB Leipzig aan het Spaanse Real Sociedad.

U kent hem waarschijnlijk nog: de Noorse spits Alexander Sørloth. In 2019 huurde KAA Gent de boomlange spits voor een half jaar van Crystal Palace. In 2020 verkocht de Engelse ploeg hem voor een aardig bedrag van maar liefst 20 miljoen euro aan RB Leipzig. Hij kreeg één jaar lang zijn kans bij de Duitse grootmacht, maar echt overtuigen deed hij er nooit. In 38 wedstrijden wist hij er slechts zes keer te scoren.

Daarom verhuurde Leipzig de Noorse spits vorig seizoen aan Real Sociedad. Hij kreeg er heel wat speelkansen en stond in totaal zelfs in 44 wedstrijden op het veld. Bij de Spaanse subtopper waren ze zodanig overtuigd dat ze hem ook dit seizoen graag wouden huren van Leipzig. Aangezien de Duitse topclub met André Silva en Yussuf Poulsen al twee zeer degelijke spitsen in hun rangen had en deze zomer ook nog Timo Werner haalde van Chelsea was Sørloth compleet overbodig. Zo wordt de Noor voor het tweede jaar op rij verhuurd aan Real Sociedad dat een vergoeding van 1,5 miljoen euro betaald.