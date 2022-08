Antwerp zal het enkele weken zonder Michael Frey moeten doen

Zondag kwam hij tegen AA Gent nog tot scoren, maar hij moest gewisseld worden. Nu is er meer nieuws over de blessure van Michael Frey.

Er moeten nog extra onderzoeken gebeuren, maar het lijkt erop dat Michael Frey een scheurtje in de kuit heeft opgelopen. Een onbeschikbaarheid van een aantal weken dringt zich aan voor de Zwitserse spits die al viermaal tot scoren kwam in vijf wedstrijden in de Jupiler Pro League.

Al weet je met Frey nooit. Vorig jaar liep hij een breuk op in de knie. Een afwezigheid van enkele maanden leek eraan te komen, maar amper twee weken later stond de aanvaller al terug op het veld. Dit nadat hij enorm hard had gewerkt met de medische staf om terug fit te geraken. Wie weet kan hij dit kunstje terug herhalen.