'West Ham haalt aanvallende middenvelder, maar transfer Vanaken is allerminst van de baan'

West Ham United heeft Lucas Paqueta weggekocht bij Olympique Lyonnais. Maar dat wil nog niet meteen zeggen dat de deal rond Hans Vanaken van de baan is.

De 33-voudig Braziliaans international tekende een contract voor vijf seizoenen en Paqueta is wel degelijk ook een aanvallende middenvelder.

Onderhandelingspositie

En toch: Hans Vanaken is nog steeds een project waar ze bij The Hammers mee bezig zijn. De interesse is zeker niet verminderd, integendeel misschien zelfs.

De onderhandelingspositie van West Ham is iets sterker geworden om niet al te veel meer dan 13 miljoen euro te gaan bieden, Vanaken zelf wil graag naar Engeland en kan blauw-zwart zijn coryfee en Gouden Schoen een toptransfer écht ontzeggen?