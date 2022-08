Kiest na Alderweireld ook Vertonghen voor België? 'Anderlecht is concreet én in de running voor Belgische recordinternational'

RSC Anderlecht wil hard uithalen op de transfermarkt. De Brusselaars onderhandelen momenteel met SL Benfica over een transfer van Jan Vertonghen.

Het Laatste Nieuws weet dat er nog geen akkoord is op clubniveau, maar Jan Vertonghen staat open voor een transfer naar de Jupiler Pro League. De Belgische recordinternational zit op een zijspoor bij SL Benfica en moet absoluut de nodige speelminuten in de benen hebben met het oog op het WK in Qatar.

De komst van Vertonghen zou paars-wit alvast de nodige ervaring - dat ontbreekt soms nog in het elftal van Felice Mazzu - bijbrengen. Bovendien zit RSC Anderlecht krap in de centrale verdedigers. Zeker nu dat Brusselaars dit seizoen op drie fronten een rol van betekenis willen spelen.

Betaalbaar?

Benfica pikt Vertonghen vorige zomer transfervrij op én met een geschatte marktwaarde van twee miljoen is de 35-jarige verdediger spek naar paars-witte bek. Al spreekt het voor zich dat Vertonghen qua loon zal moeten inboeten ten opzichte van de cijfers die de voorbije jaren op zijn bankrekening verschenen.