Club Brugge ontvangt bod van 18 miljoen euro op Noa Lang, maar weigert

Noa Lang is op deze laatste dag van de transfermercato nog steeds op zoek naar een transfer. Het Franse Lille kwam met een bod, maar Club Brugge wil meer geld.

Lille heeft op de laatste dag van deze transfermercato nog een bod gelost op Noa Lang. HLN meldt dat de Franse club 18 miljoen euro wou betalen voor de Nederlander, maar Club Brugge heeft dat bod niet geaccepteerd. Voorlopig zal Noa Lang zich dus tevreden moeten stellen met een verlengd verblijf bij blauw-zwart.

Club Brugge wil een veelvoud van het bod uit Rijsel, maar of het dat deze transferperiode nog zal krijgen valt sterk in twijfel te trekken. Noa Lang is namelijk enkele weken buiten strijd, en dat is niet meteen heel aantrekkelijk voor geïnteresseerde ploegen.