Officieel: Eupen plukt Franse doelman weg bij het grote PSG

KAS Eupen heeft met de komst van Garissone Innocent een nieuwe doelman binnengehaald. De 22-jarige doelman komt over van het grote PSG.

Eupen heeft een nieuwe doelman binnengehaald op de laatste dag van deze transfermercato. Garissone Innocent komt over van PSG. De afgelopen twee seizoenen werd de jonge doelman nog uitgeleend aan de Franse ploegen SM Caen en Vannes, maar nu gaat het om een definitieve overgang naar de Jupiler Pro League. Hij tekent een contract tot 2025 in de Oostkantons.

Veel ervaring heeft Garissone Innocent nog niet. Bij Caen speelde hij slechts drie wedstrijden in de Ligue 2 en bij Vannes waren het er 10, maar wel op een veel lager niveau. In het verleden wist hij met de jeugd van PSG wel te spelen in de UEFA Youth League. Bij Eupen zal hij de concurrentie moeten aangaan met Lennart Moser, Abdul Nurudeen, Julian Renner en Tom Roufosse.