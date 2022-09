Waarom Torunarigha zijn looks aanpaste: "Nu kan ik me concentreren op de match"

Toch wel een opmerkelijke metamorfose. Tegen KV Oostende had Jordan Torunarigha nog weelderige lokken. Een week later, in Cyprus, stond hij met een frisse kortgeknipte coupe aan de aftrap.

In Oostende kreeg hij nog een opmerking van zijn coach: dat hij niet altijd geconcentreerd is. “Ik denk dat ik vorig seizoen heb getoond dat ik lange tijd heel gefocust kan spelen. Die ene helft was niet goed en op de tegengoal verdedig ik niet bijster sterk. Maar dat gebeurt zelfs bij de besten", zegt hij in Het Nieuwsblad.

“Veel coaches hebben me daarop al bekritiseerd. Ik ben de kalme gast op het veld. Ik roep bijvoorbeeld niet naar teamgenoten, want dan maak je ze alleen maar nerveuzer. Ik houd daar zelf ook niet van. Ik wil hen motiveren. Dat is mijn stijl en die zal ik nooit veranderen."

Na Oostende gingen de dreadlocks eraf. “De match voordien al, tegen Westerlo, sloeg mijn haar me te vaak in de ogen. In Oostende ook. Dan moest ik voortdurend dat haar achteruit leggen. Dus besliste ik het te knippen. Nu ben ik ervan af en kan ik me concentreren op de match.”