Transfertarget Club Brugge kiest voor avontuur in Duitsland bij Stuttgart

De spits van Rennes, Serhou Guirassy, leek te veel te kosten en zo ging Club Brugge vol voor Roman Yaremchuk.

Vorige week circuleerde het nieuws dat Club Brugge Serhou Guirassy (26) wou binnenhalen als nieuwe spits. De aanvaller is geen vaste waarde bij Stade Rennais en wil graag andere oorden opzoeken. De Franse club vroeg echter 15 miljoen euro, en dat vond Club Brugge wat aan de hoge kant. Het geld hadden ze, maar dat gaven ze uiteindelijk liever uit aan de komst van Roman Yaremchuk.

Volgens Kicker zal Guirassy toch nog vertrekken bij Rennes. De grote aanvaller zou op weg zijn naar Stuttgart. De onderhandelingen bevinden zich in de eindfase en de speler is vandaag in Duitsland om een medische keuring te ondergaan. Van hem wordt verwacht dat hij Sasa Kalajdzic vervangt, die uiteindelijk naar Wolverhampton ging.