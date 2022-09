Geslaagd debuut van twee nieuwkomers bij Club Brugge

Zowel Roman Yaremchuk als Raphael Onyedika mochten gisteren proeven van hun eerste minuten in het blauwzwarte shirt van Club Brugge en deden dat meer dan behoorlijk.

Onyedika werd begin vorige week voorgesteld bij de landskampioen. Blauwzwart telde een slordige tien miljoen euro neer voor de voormalige middenvelder van Midtjylland. Een dag later verbrak Club zijn eigen record door 16 (!) miljoen euro te betalen aan Benfica voor de overgang van ex -KAA Gent speler Yaremchuk.

Onyedika verving na een halfuur de geblesseerde Mata die hinkend het veld verliep. De Nigeriaan begon secuur aan het spel, maar speelde vooral de ballen achteruit i.p.v. vooruit. Hij koos duidelijk zekerheid over riscico. Naarmate de wedstrijd vorderde kwam de middenvelder meer in zijn spel. Een assist op zijn debuut was mogelijk wanneer hij Olsen na een knappe actie richting doel stuurde, maar de Deen schoot de bal in het zijnet. Verder een goed debuut van Onyedika.

Op het uur gingen de handen opnieuw op elkaar voor een debutant. Yaremchuk, die Benfica verliet voor Club, bewees meteen zijn kunnen met een doelpunt. Zijn schot week wel af op een cerclebeen, maar dat weerhield hem er niet van om zijn rekening in Brugge te openen.