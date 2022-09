Mika Godts, Sekou Diawara, Kelvin John: Het offensieve trio van Jong Genk maakt indruk in 1B

Het aanvallende trio van Jong Genk was gisteren weer op hun best tegen SL16 FC.

Vrijdagavond kwam Jong Genk terug van een achterstand van twee doelpunten op het veld van SL16 FC. Zo pakten ze alsnog een punt tegen de beloften van Stadard en eindigde de wedstrijd op 2-2. De Limburgse jongelingen domineerden de wedstrijd gedurende een groot deel, maar ze waren niet erg efficiënt in de eerste helft en moesten het opnemen tegen een zeer solide en efficiënt team uit Luik. In de ploeg van Jong Genk hebben de drie aanvallers die gisteravond opgesteld stonden veel schade aangericht aan de verdediging van de Rouches.

Aan de linkerkant was Mika Godts zeer explosief. Soms opbouwend, vaak betrokken bij de laatste pass,... De in 2005 geboren vleugelspeler leverde gisteren een geweldige prestatie. Hij waarschuwde Sekou Diawara verschillende keren in de beginfase van de wedstrijd met zijn bovengemiddelde voorzetten, voordat hij een groot deel van het werk deed voor het doelpunt van Kelvin John na twintig minuten spelen.

Sekou Diawara met z'n vierde

Laten we het eens hebben over de nummer 20 van dit Limburgse team, Kelvin John. Zijn aanvallende kwaliteiten, vooral in de afwerking, zijn zeer goed zichtbaar. Hij scoorde het eerste doelpunt voor de bezoekers uit Genk in minuut 70, maar miste een paar minuten later de gelijkmaker toen zijn inzet van de lijn werd gehaald door Mawete.

Zoals altijd zorgde ook de spits, Sekou Diawara, voor heel wat moeilijkheden bij de verdediging van de tegenstander. In de eerste helft maakte Jong Genk vaak gebruik van de voorzetkunsten van Mika Godts om de spits, die dit seizoen al vier keer scoorde, te bedienen. Zo dwingden ze Matthieu Epolo tot meerdere reddingen. De 18-jarige Diawara was de maker van de gelijkmaker met een zuiver en krachtig schot in de bovenhoek van het doel van de Luikse doelman. De relatief ervaren verdediging van de Rouches zag echt af met de jonge spits.

Dit trio, dat dit seizoen al zeven keer de netten vond, zal problemen veroorzaken voor bijna alle Challenger Pro League defensies en zijn slechts een paar stappen verwijderd van toetreding tot het eerste team van KRC Genk.