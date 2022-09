Extra ploeg uit Jupiler Pro League mengt zich in strijd om Ilias Sebaoui

Waar zal Ilias Sebaoui de komende jaren voetballen? Tegen morgenavond moeten we het antwoord op die vraag weten.

De sterkhouder van Beerschot tekende een tijdje geleden nog maar een nieuw contract, maar de ene club na de andere wil hem in de Jupiler Pro League.

Standard was de eerste die van zich liet horen, maar de meeste interesse op dit moment kwam van KV Mechelen. Het bod was echter zwaar ontoereikend liet Beerschot weten, Sebaoui had wel een persoonlijk akkoord met Mechelen.

Volgens Het Nieuwsblad mengt nu ook AA Gent zich in de strijd om Sebaoui, zeker na het uitvallen van Tarik Tissoudali. De tijd tikt genadeloos verder...