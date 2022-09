Union met vertrouwen weer Europa in: "Verwachten ons aan topmatch op Europees niveau"

Union kon zonder veel energieverlies de eerste uitzege van het seizoen pakken bij Zulte Waregem. De Brusselaars benutten onder meer twee strafschoppen en kunnen met vertrouwen Europa weer in.

Donderdag wacht immers Union Berlin. "We kijken er echt naar uit. De loting lijkt misschien haalbaar, maar het is heel zwaar. Union Berlijn speelde gelijk tegen Bayern München afgelopen weekend en ze hebben heel veel kwaliteiten. We gaan naar daar om te winnen, maar het zal geen walk-over worden. We verwachten ons aan een topmatch op Europees niveau", aldus coach Karel Geraerts.

De overwinning tegen Zulte Waregem gaf de burger moed. Want tot nu toe was het niet al te best op verplaatsing. "Op het einde onthoud ik vooral dat we de drie punten hebben. Eindelijk hebben we onze eerste uitzege en dat was ook nodig. Vorig seizoen behoorde op verplaatsing spelen tot onze sterktes, maar nu ging het moeilijker. Hopelijk zijn we nu vertrokken."