Anderlecht krijgt een veeg uit de pan van Marc Degryse: "Het algemene niveau is zorgwekkend"

Marc Degryse is blij dat de Belgische clubs het zo goed deden, maar was wel niet te spreken over het niveau van Anderlecht.

Marc Degryse ziet een heel groot verschil tussen Anderlecht en Union. Beide ploegen konden Europees de drie punten pakken, maar toch krijgt Anderlecht een veeg uit de pan van zijn ex-speler in zijn colum in Het Laatste Nieuws. "Anderlecht is eerlijk gezegd nog ver van huis. Het is nog vroeg, maar Mazzu heeft nog niet de ideale manier van voetballen gevonden. Er is geduld nodig, maar de fans hebben al zoveel geduld getoond. Die 1-0 was eigenlijk een beetje de redding, of ze waren alweer in een crisissfeer beland. Het algemene niveau is zorgwekkend."

Union verraste vriend en vijand met een prima prestatie op Union Berlin. Degryse geeft ze dan ook alle lof. ''Wat Union betreft, dat is iets heel anders. Buitenshuis tegen een Duitse ploeg, die in een sterke competitie de revelatie van het seizoensbegin is. Union heeft daar op de manier van vorig seizoen drie punten gehaald. Goed verdedigen en af en toe prikken - met Boniface heeft Vanzeir zijn nieuwe partner gevonden. Het was Union op zijn best. Ballen recupereren, snel naar voren en veel diepgang. Ze verdedigden veel beter dan in Glasgow. Ze houden er een heel ander gevoel aan over dan Anderlecht. Het ziet er bovendien naar uit dat Union net als vorig seizoen ook dit jaar weer beter zal zijn dan Anderlecht. Met die Europese overwinningen doen we een goede zaak met het oog op de coëfficiënt. Alleen mag je de kop niet in het zand steken. "