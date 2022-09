Danny Buijs op scherp over media en de druk: "Ik heb niet het gevoel gehad dat ik bij Tom Caluwé tijd moet kopen"

Is Danny Buijs nu opgelucht na die 1-4 in Kortrijk? De druk moet er toch geweest zijn. In de media ging het daar ook over. Buijs blijft er bij dat hij zich niet onder druk voelde staan.

"Ik heb sowieso geen druk ervaren", herhaalt de trainer van KV Mechelen na die belangrijke zege wat hij ook reeds voor dit weekend aangaf. "Voor de media is het makkelijk: jullie dragen geen verantwoordelijkheid en weten totaal niet hoe er gewerkt wordt, want jullie zijn er ook niet bij. Zodra een ploeg een paar keer verliest, wordt er meteen geroepen dat de trainer eruit moet. Dat moeten beleidsbepalers bepalen."

Niet op social media

"Als je tot het feit komt dat het beter is om van trainer te veranderen, moet je dat doen", zegt Buijs ook wel. "Dat maakt deel uit van onze job. Het is ook wel eens de kunst in het voetbal om vast te houden aan de langetermijnvisie zodat je daar aan het eind van de rit vruchten van plukt." De Nederlander krijgt amper iets mee van wat over hem gezegd en geschreven wordt. "Ik zit niet op social media, ik lees geen kranten."

Door met 1-4 te gaan winnen in Kortrijk, heeft zijn ploeg echt wel een statement gemaakt. Heeft de trainer nu tijd voor zichzelf gekocht? "Dat weet ik niet. Mijn leidinggevende is Tom Caluwé. Ik heb nog niet één keer het gevoel gehad dat ik tijd moet kopen bij Tom Caluwé. Dat is wat andere mensen er van maken. Tenzij Caluwé dat tegen één van jullie gezegd heeft. Dan kan je hem citeren."

Objectief naar voetbal kijken

Anders zijn het aannames, aldus de coach van Malinwa. "Je moet objectief naar voetbal blijven kijken en niet vanuit de emotie. Dat een supporter dat doet, kan ik begrijpen. Volgens mij is het ook de job van journalisten om het objectief te benaderen. Ik zeg niet dat dat niet wordt gedaan. Ik kan er niet over oordelen, want ik lees het niet."