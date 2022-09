José Jeunechamps na Seraing-Club Brugge: "Ik zie een duidelijke progressie en dat is een goed voorteken"

RFC Seraing heeft op de achtste speeldag van de Jupiler Pro League verloren tegen Club Brugge (0-2).

Na een doelpuntenloze eerste helft tegen Club Brugge begon RFC Seraing ook goed aan de tweede helft met drie opeenvolgende kansen. Toch moest de thuisploeg zich uiteindelijk gewonnen geven tegen de landskampioen die de score openden via nieuwkomer Larin. Vanaken verdubbelde vervolgens de voorsprong en maakte een einde aan de hoop van Seraing.

"Ik ben erg trots op mijn spelers, die zich blijven verbeteren. We stonden zeer goed in de organisatie. Club Brugge had in de eerste helft het balbezit en wij kregen geen kansen. We probeerden dat recht te zetten in de tweede helft. En wanneer we voelden en het begon te lijken dat we ook effectief drie punten konden pakken, dan maken zij een doelpunt. De kleinste fout tegen een groot team betaalt zich uit", zei José Jeunechamps na de wedstrijd.

"Petje af voor Brugge"

"Petje af voor Brugge, dat doordeweeks een belangrijke wedstrijd speelde tegen Bayer Leverkusen voordat ze naar Seraing kwamen en hier een goede prestatie neergezet hebben op ons veld", onderstreepte de trainer van Seraing. "Als ik de mentaliteit van mijn troepen zie, voel ik dat we punten zullen pakken. We zullen niet altijd een tegenstander hebben met zo'n budget, zo'n kwaliteit en die in de Champions League speelt. Als ik deze wedstrijd vergelijk met die tegen Genk, zie ik een duidelijke verbetering en dat belooft veel goeds," besloot Jeunechamps.