Alderweireld opent zijn rekening voor Antwerp tegen Cercle Brugge: "Het werd tijd"

Geen transfer werd zo besproken afgelopen zomer als die van Toby Alderweireld naar Antwerp. De Rode Duivel zorgde al voor rust achterin maar bewees tegen Cercle Brugge ook zelf te kunnen scoren.

Alderweireld zorgde er met zijn doelpunt voor dat Cercle Brugge op twee punten achterstand kwam en de wedstrijd gespeeld was. De assist kwam van de meest controversiële transfer van vorig jaar: Radja Nainggolan.

"Dat is heel speciaal om ook eens zelf een doelpunt te maken", opent Alderweireld in een eerste reactie na de partij. "Het werd ook wel eens tijd", knipoogt hij. In de eerste wedstrijd van het seizoen op het veld van KV Mechelen gaf Alderweireld meteen zijn eerste assist van het seizoen maar voor een doelpunt was het dus wachten tot de 8e speeldag.

Het verhaal van de tegenstander van Cercle Brugge is vaak hetzelfde maar toch blijft de vereniging laatste staan in het klassement: "Hier komen voetballen is niet makkelijk, Cercle heft minder punten dan ze verdienen", klinkt het ook bij Toby Alderweireld.

Want ook The Great Old speelde geen fantastische partij tegen Cercle Brugge, toch konden ze die afsluiten met een overwinning en 24/24. "We beseffen maar al te goed dat het beter kon op het veld maar we wisten op voorhand dat dit een overwinning op wilskracht zou zijn en die wilskracht hebben we vandaag getoond", besluit de kapitein van Antwerp.

