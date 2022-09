Union-sterkhouder vindt na bijna een jaar weer weg naar doel: "Bevrijdend" en "Hij verdient dat en werkt hard defensief"

Hij behoort tot het kransje Union-sterkhouders, maar scoort zo weinig. Bijna een jaar lang had hij de weg naar doel niet gevonden. Zo zou je hem misschien over het hoofd zien, maar Loïc Lapoussin is wel degelijk belangrijk voor Union.

Met een knal onderkant lat bracht Lapoussin zijn ploeg weer in de wedstrijd tegen RC Genk. "Dat bevrijdde me wel een beetje, want je wil scoren voor uw ploeg. Je wil elke match wel scoren. Om dat voor eigen publiek te kunnen doen, met mijn familie in de tribune, is wel mooi. Het was lang geleden."

Dat laatste klopt als een bus. Om exact te zijn: zijn laatste doelpunt dateerde van oktober 2021 tegen Cercle Brugge. Quasi een jaar geleden. "Loïc is een speler met veel kwaliteiten, zeker offensief", heeft zijn trainer Karel Geraerts niets dan lof voor hem. "Niet vergeten dat hij defensief ook enorm hard werkt. Het is een supergoede speler. Het niet erg dat hij niet elke week scoort, hij brengt veel bij. Hij verdient dat doelpunt."

Positief blijven

Door de 1-2 van Samatta leverde de treffer van Lapoussin Union echter niets op. "We legden een goede intensiteit in onze match. Er rest ons ook niets anders dan dat te doen. We moeten positief blijven." Over het klassement maakt Lapoussin zich niet al te druk. "We bekijken het match per match. Zelf geef ik elke match het beste van mezelf."