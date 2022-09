Analist vol lof voor Belgische teams: "Pluim hoe die club werkt" en "Meer van dit"

Het gaat goed met de Belgische coëfficiënt en het Belgisch voetbal in het algemeen. Ook deze week was er een 10 op 12 in Europa.

"Wéér drie zeges en een gelijkspel voor onze Belgische ploegen in Europa. Dat is toch een opsteker. Al verschilden hun prestaties onderling wel. Club was fantastisch in Porto. Wat Union andermaal flikt, is straf. AA Gent deed tegen Shamrock Rovers zijn job, terwijl Anderlecht duidelijk zoekende is", aldus Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

Over Anderlecht HIER nog een beetje meer, maar over de andere clubs dus wél het nodige lof. "Ondertussen blijft Union gewoon de lijn doortrekken. Zes op zes in de Europa League. Straf, voor een ploeg die dit ritme van wedstrijden niet gewoon is en geen ervaring heeft op dit niveau."

"Maar wat een mentaliteit en overtuiging legt Union telkens weer aan de dag. Vier dagen na die pijnlijke nederlaag tegen Genk, twee keer een achterstand weten om te buigen: chapeau. Die Boniface bekoort me echt. Net als Teuma. Weet je, ik vind Union niet verzwakt. In de breedte heeft het zich zelfs versterkt. Een pluim hoe die club werkt."

AA Gent, tot slot, heeft zijn job gedaan. Cuypers blijft gretig — dat is toch een schot in de roos. Die twee doelpunten van Vadis zullen hem ook deugd doen. Oké, hun tegenstander stelde niet zoveel voor, maar je moet het toch maar doen. Ook AA Gent zit op schema om te overwinteren.