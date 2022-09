Hein Vanhaezebrouck analyseert Depoitre en Fofana: "Het is aan hem om er werk van te maken"

AA Gent won met 3-0 van Shamrock Rovers. En toch was er wel een en ander te vertellen over het aanvallende compartiment na de wedstrijd.

Hein Vanhaezebrouck was niet onverdeeld tevreden van en met zijn aanvallers. "Ze hebben te weinig gebracht", klonk het scherp.

"Ze waren te weinig aanspeelbaar. Depoitre? Van hem verwacht ik ook meer. Ik zou graag de oude Laurent terug zien van vroeger, moest er geen probleem zijn zou hij meer spelen. Het is aan hem om er werk van te maken."

Echte Fofana

En wat met Malick Fofana? "Ik wil de echte Fofana zien in wedstrijden. Op training laat hij soms geweldige dingen zien, bij momenten is het heel goed. Hij moet nu stappen zetten om ook in matchen het spel naar zich toe te trekken."

"Hij is 17, slank en klein. Maar hij is ook supersnel en heeft een dribbel en een actie in huis. We gaan hem geleidelijk aan blijven brengen. Hij zal nog bij de beloften spelen en zal zich daar moeten laten zien, net als op training. Dan zal hij kansen krijgen. Dat telt ook voor Salah bijvoorbeeld."