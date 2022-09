Roberto Martinez overweegt Chadli mee te nemen naar het WK

Roberto Martinez maakte vanmiddag zijn selectie bekend voor de twee wedstrijden in de Nations League. Nacer Chadli zat er voorlopig niet bij.

Heel wat Rode Duivels keerden deze zomer terug naar de Jupiler Pro League. Voor velen met de bedoeling een selectie af te dwingen voor het WK. Onder hen ook Nacer Chadli die bij Westerlo speelt nu. Martinez overweegt alvast om hem mee te nemen naar het WK in Qatar later dit jaar.

“Nacer heeft een uniek profiel. Hij is heel getalenteerd, kan op de korte ruimte uit de voeten, kan op de wingback spelen, heeft de ervaring van een WK. Op dit moment vonden we dat hij nog meer tijd nodig had. Als hij meer dan zestig minuten aankan, houden we hem zeker in de gaten met het oog op een selectie. Maar ik was zeer positief verrast door zijn eerste match hier in België.”

De Nations League is voor Martinez ook een stuk voorbereiding op het WK. “Dit is een unieke gelegenheid om de laatste aspecten te finetunen op een competitieve manier. Zowel Wales als Nederland hebben hun eigen doelen en de omstandigheden zullen ernaar zijn. Anderzijds zou het mooi zijn om ons te kwalificeren voor een Nations League-eindronde in eigen land. Het zou onze fans wat teruggeven voor wat we gemist hebben tijdens het vorige EK.”