Christian Burgess wil tegen Eupen winnen om opnieuw Europees voetbal te kunnen spelen

Union pakte in de groepsfase van de Europa League 6 op 6. Dat doet hen dromen van meer. Christian Burgess wil ook volgend jaar Europees spelen.

Na 2 speeldagen staat Union op kop in hun groep in de Europa League. Ze haalden 6 op 6 en zetten zo een grote stap naar Europese overwintering. Maar in Het Nieuwsblad wil Christian Burgess daar nog niet van weten. Met nog 4 wedstrijden te spelen ligt de groep volgens hem nog helemaal open.

Na Malmö ligt het vizier op Eupen. Het is een lastige verplaatsing, weet Burgess. Maar de zege is het allerbelangrijkste voor hem. Ze willen de top niet te ver laten weglopen en willen ook volgend jaar Europees spelen. Volgens Burgess kan dat enkel via de competitie, want de Europa League zullen ze niet meteen winnen.