Hoe zou het nog zijn met Marc Wilmots? Ex-bondscoach heeft nieuwe uitdaging in eigen land te strikken

Na heel wat omzwervingen in het buitenland is Marc Wilmots opnieuw in België. En hij heeft er nu ook een nieuwe uitdaging te strikken.

Marc Wilmots is oud-bondscoach van de Rode Duivels en was de voorbije jaren ook onder meer actief als bondscoach van Iran. La Tribune Nu is hij terug in België en heeft hij een nieuwe uitdaging te strikken, zo blijkt. Hij zal als analist gebruikt worden in La Tribune. Dat is de Waalse tegenhanger van Extra Time op de RTBF. Een akkoord over het aantal keren dat hij zal opduiken en dergelijke is er nog niet, maar zou volgens La Dernière Heure nakend zijn.