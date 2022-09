Leandro Trossard gaf aftrap in Genk: "Dicht bij basisplaats bij Rode Duivels"

Leandro Trossard gaf zondag de aftrap voor de wedstrijd van Racing Genk, maar miste wel het late doelpunt van zijn ex-ploeg.

Trossard vertrok even voor affluiten en miste zo het Genkse doelpunt. Voor hem persoonlijk loopt het bijzonder vlot bij Brighton waar hij twee keer scoorde en ook twee assists uitdeelde.

“Het loopt lekker op dit moment. ‘t Is alleen jammer dat de trainer nu vertrokken is, dus we wachten vol spanning af wie z’n opvolger wordt”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws. Zondagavond laat werd Roberto De Zerbi nog aangesteld als nieuwe coach.

Ook bij de Rode Duivels wil Trossard die positieve lijn doortrekken. “Ik heb wel het gevoel dat ik steeds dichter bij een basisplek kom. De afgelopen maanden was mijn niveau heel hoog, en dat probeer ik zo lang mogelijk aan te houden. Hopelijk zet dat zich dan om naar een basisplaats. Hopelijk kan ik nu zo veel mogelijk spelen. Naar Qatar toe zal het veel van vorm op het moment afhangen. Zien wat de volgende twee maanden nog gaat gebeuren.”