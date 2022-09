Standard lijkt als herboren na twaalf op twaalf: "Spelers waren gefrustreerd"

Standard lijkt helemaal herboren, met als absolute apotheose de knappe overwinning zondag tegen een weliswaar mak Club Brugge.

De nieuwe trainer Ronny Deila won de vier laatste wedstrijden met de Rouches en lijkt de grote bezieler te zijn van dit nieuwe succes van Standard.

Bij RTBF werd er aardig gediscussieerd over de nieuwe positieve golf in Luik. "Hij doet opmerkelijk werk. Hij lanceerde William Balikwisha die vorig jaar niet speelde. Hij heeft Selim Amallah defensief aan het werk gezet", zegt Marc Wilmots.

"Als de spelers zich mentaal beter voelen, is dat omdat ze een coach hebben die vooruit wil spelen, wat voorheen niet het geval was. Een speler als Amallah was gefrustreerd door deze situatie," voegt Nordin Jbari eraan toe.