Charles De Ketelaere over transfer naar AC Milan: "Zo gaat het in het voetbal"

Charles De Ketelaere verkaste tijdens de zomermercato van Club Brugge naar AC Milan. Een kinderdroom die in vervulling ging.

Twee maand later blikt hij naar aanleiding van de interlandbreak bij Gilles De Bilde op VTM terug op de overgang en het vertrek bij zijn vertrouwde club.

“In de voetbalwereld gaat het altijd op en neer”, zegt De Ketelaere. “Toen ik bij Club begon was er veel positiviteit. Nadien was er soms een beetje negativiteit, maar nadien ook weer positiviteit... Zo gaat het in het voetbal.”

De Ketelaere probeert de druk rond zijn overgang zoveel mogelijk af te houden. “Ik probeer niet te veel rekening te houden met de druk, ik probeer gewoon mijn best te doen. Ik weet dat ik nog veel moet leren, ik weet wat ik kan en ik probeer zoveel mogelijk te verbeteren. Ik wil de ploeg helpen. Zo ben ik altijd al geweest en ik hoop dat ik zo kan blijven.”

In negen wedstrijden bij AC Milan heeft hij echter nog niet gescoord. “Da’s iets waar ik mee bezig ben. Ik ga elke match in met het idee belangrijk te zijn, door goals te scoren en assists te geven, maar ik wil er ook niet té veel belang aan hechten. ‘t Is niet dat ik nu verdrietig ben omdat het nog niet gelukt is, maar ik hoop wel snel te scoren.”