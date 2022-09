Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar band tussen Anderlecht en Rode Duivels: "Dat is toch onvoorstelbaar"

Hein Vanhaezebrouck is het er niet mee eens dat er telkens zo veel jongeren van Anderlecht worden opgeroepen bij de Rode Duivels .

KAA Gent heeft een nieuwe, eigen podcast gelanceerd genaamd Stropcast. Onder meer trainer Hein Vanhaezebrouck was te gast en die laakt het selectiebeleid van bondscoach Roberto Martinez.

"Als je Verschaeren al oproept drie jaar geleden als hij net komt piepen. Als je Debast nu al oproept na vijf matchen, hij heeft zelfs nog geen enkele keer bij de beloften gespeeld. Dat is toch onvoorstelbaar. Debast is een goede speler en een talent, maar om hem al na vijf matchen op te roepen."

"Anderlecht staat onder ons, hé. Als ze nu aan de leiding stonden, zou ik zeggen: 'oké, wauw'. Dat is wel interessant voor een club, hé. Als Rode Duivel gaat je waarde maal twee of drie. Ik vind het veel te opvallend, de mensen moeten daar toch eens over gaan nadenken. Als Samoise nu geselecteerd wordt, dan gaat zijn waarde zeker maal twee. Het is misschien niet aan mij om dat te zeggen maar ik vind het veel te opvallend. Weeral, want het is niet de eerste keer."

