Bij Antwerp kon hij zich niet doorzetten, maar nu gaat hij wel naar Shakhtar Donetsk

Bij Antwerp liet hij vlagen van zijn talent zien, maar zich helemaal doorzetten kon Egor Nazaryna niet. Via een paar omzwervingen heeft hij nu een contract getekend bij topclub Shakhtar Donetsk

Egor Nazaryna kwam in de winter van 2018 aan bij Antwerp. De centrale middenvelder stond toen voor zijn eerste buitenlandse avontuur nadat de 'Great Old' hem had weggeplukt bij Dnipro uit Oekraïne. In de zomer van 2020 werd hij uitgeleend aan Karpaty in Oekraïne om één jaar later definitief te verhuizen naar Zorya Lugansk.

Daar heeft Shakhtar Donetsk de middenvelder nu weggehaald voor een som van om en bij de 800.000 euro volgens Transfermarkt.com. Hij tekende een contract tot medio 2027.

Voor Antwerp is hij niet verder gekomen dan 18 wedstrijden waarin hij niet tot scoren kwam en geen assists gaf.