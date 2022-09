Het gaat hard voor Belgische ex-Bruggeling: na transfer naar Ligue 1 nu Premier League?

Wat goed is, komt snel. En dan kan het ook al eens snel gaan op de arbeidsmarkt. De Premier League klopt alvast aan.

Loïs Openda ruilde deze zomer Club Brugge in voor Lens, blauw-zwart mocht daar de nodige miljoenen voor bijschrijven.

Nu is de winger indruk aan het maken in de Ligue 1 en dat is de topclubs uit het buitenland ook alvast niet ontgaan.

Leicester City

Volgens Engelse media is er een hardnekkig gerucht van de interesse van Leicester City. Dat is ondertussen al enkele weken aan de gang.

Bij The Foxes zou Openda heel wat landgenoten (Faes, Tielemans, Praet en Castagne) kunnen gaan terugvinden. Een deal lijkt eerder voor volgende zomer dan deze winter te zijn.