Deze 36 spelers misten nog geen enkele minuut in de Jupiler Pro League

We zijn ondertussen negen speeldagen ver in de Jupiler Pro League. Hoog tijd dus om even terug te blikken?

Na negen speeldagen konden er ondertussen al 810 speelminuten worden vergaard. En heel wat spelers hebben tot dusver nog alle minuten achter hun naam staan. Daarbij uiteraard heel wat doelmannen: Vandevoordt, Van Crombrugge, Butez, Bodart, Mignolet, Roef, Ilic, Bolat, Schmidt, Moris, Bossut, Hubert, Dietsch en Cojocaru. 22 veldspelers Veertien van de achttien ploegen wisselden hun doelman dus nog niet dit seizoen. Maar er zijn ook nog 22 veldspelers die al alles speelden. Sissoko (die van Seraing), Leistner, Tanghe, Konaté, Watanabe, Lambert, Seigers, D'Haene, Pletinckx, Al-Tamari, De Norre, Burgess, Vines, Maertens, Lopes, Al-Dakhil, Ngadeu, Alderweireld, Munoz, Schoofs, Vanaken en Heynen.