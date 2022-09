Didier Lamkel Zé zet boel op scherp voor match tegen Antwerp: "Waarom zou ik hen een hand geven?"

Toen KV Kortrijk kwam aankloppen bij Royal Antwerp FC heeft Didier Lamkel Zé geen seconde getwijfeld. Dit weekend speelt hij tegen zijn ex-ploegmakkers.

Didier Lamkel Zé tekende voor drie seizoenen in Kortrijk, dit weekend volgt er een duel tegen ex-club Antwerp.

Geen hand

En daar heeft de winger uit Kameroen duidelijke meningen over: "Waarom zou ik ze groeten of een hand geven?", klinkt het in Sport/Voetbalmagazine.

"Ik heb het een paar weken geleden met Wesley Hoedt bij Anderlecht ook niet gedaan. Na mijn terugkeer uit Metz werd ik al genegeerd. Ik heb geen zin om De Laet en de anderen waarmee ik een probleem had een hand te geven."