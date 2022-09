Tarik Tissoudali werkt hard aan zijn revalidatie: "Ik weet dat er weer iets moois aankomt"

Tarik Tissoudali blesseerde zich op de tweede speeldag tegen STVV en werkt hard aan zijn revalidatie.

Tarik Tissoudali werkt hard aan zijn revalidatie. In een interview bij de club geeft hij meer uitleg. "Ik zit op schema, ik heb geen pijn in het dagelijkse leven. Alles gebeurt met een reden in het leven en mindset is heel belangrijk tijdens een revalidatie. Ik ben positief en ik werk heel hard. Ik weet dat er weer iets moois zit aan te komen."

Tissoudali gaf ook meer uitleg over wat hij bedoelt met dat alles met een reden gebeurt. "Mijn vriend Abdelhak Nouri, dat is nog erger. Of ik loop soms op straat en dan zie ik mensen met in rolstoel of zonder benen en dan denk ik: ik mag niet klagen. En wie weet, misschien gebeurt er binnen een week nog iets erger. Ik ben blij dat het alleen mijn kruisband is."

Tissoudali moet door zijn blessure ook het WK missen met Marokko. "Elke voetballer wil het WK spelen, maar dit hoort ook gewoon bij het traject van direct de knop omdraaien. Er is nog een WK over vier jaar, dus wie weet. Ik had ook nooit gedacht dat ik voor de nationale ploeg zou spelen."

Wanneer Tissoudali terug op het veld staat weet hij niet en hij wil alles stap per stap bekijken. Hij mikt wel op februari of maart. Over de prestaties van KAA Gent is hij ook duidelijk. “We zijn wisselvallig. Europees gaat het goed, in de competitie iets minder. Maar ik heb nog geen tegenstander gezien die beter was."