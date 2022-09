Volgende blauw-zwarte miljoenentransfer deze winter? 'Premier League-club blijft aandringen'

Andreas Skov Olsen lijkt de volgende uitgaande transfer te worden die de kassa bij Club Brugge enorm doet rinkelen. Tottenham Hotspur blijft zich namelijk roeren voor de middenvelder.

De Engelse media laten er ondertussen al enkele dagen geen twijfel meer over bestaan dat Tottenham Hotspur concreet is voor Andreas Skov Olsen.

Miljoenenbod

The Spurs hadden al interesse in de 22-jarige flankaanvaller in zijn periode bij FC Nordsjaelland, maar willen hem nu weghalen bij Club Brugge.

Mogelijk is er al deze winter een en ander mogelijk, toch als het van Tottenham af zou hangen. Skov Olsen heeft een contract tot 2026 en zal dus héél veel boter bij de vis moeten kosten om hem echt los te weken.