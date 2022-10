Jan Mulder heeft twee grote wensen voor duel tussen Club Brugge en Atletico Madrid

Volgende week wordt er weer gespeeld in de Champions League. Club Brugge speelt in eigen huis tegen Atletico Madrid.

Dinsdag krijgt Club Brugge in het Jan Breydelstadion Atletico Madrid over de vloer voor de Champions League. De prestatie op bezoek bij FC Porto doet watertanden naar meer. Met een overwinning tegen Atletico Madrid zou Club Brugge een goede stap in de richting van de volgende ronde kunnen zetten.

Jan Mulder wil twee dingen zien op Jan Breydel. “Club moet in mijn ogen wel met dezelfde moedige instelling het veld opstappen. Eerst mooi voetballen en dan pas winnen. Niet andersom. Val aan. Anders blijf je krabbelen. Er zit niets anders op dan vol voor de aanval te kiezen”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Maar de Nederlander heeft nog een andere wens voor komende dinsdag. “Ik hoop dat het stadion uitverkocht is. De gasrekening, de verwarming, de dure chocolade ten spijt: koop een ticket voor Jan Breydel. Deze affiche fonkelt.”