De invallers doen het voor Eupen bij STVV en het pakt zo drie noodzakelijke punten

Eupen heeft een goeie zaak gedaan in het klassement. Het won met het kleinste verschil op het veld van STVV.

STVV had heel wat legendes uitgenodigd om de match bij te wonen. Op een eerste kans was het lang wachten. Peeters kon Schmidt met een vrije trap een keer bedreigen, maar meer kon Eupen niet doen in de eerste helft.

STVV kreeg na een half uur toch eens wat kansen. Telkens zat Bocat ertussen, die voor het eerst mocht spelen. Een voorzet van Bocat belandde tot bij Konaté en die plaatste de bal maar nipt naast het doel van Moser. Drie minuten later dwong Bocat Moser tot een knappe redding. Bij de hoekschop van Brüls die er uit voort kwam moest Moser opnieuw redding brengen na een kopbal van Leistner.

In de tweede helft zocht STVV nadrukkelijk naar de openingsgoal. Eerst via Boya en daarna twee keer Hashioka. De Japanner kwam goed ingelopen op een voorzet, maar kopte de bal recht op doelman Moser.

Ondertussen waren bij Eupen N'dri, Charles-Cook en Magnée ingevallen. Die eerste twee zorgden ook voor de goal dertien minuten voor het einde. Charles-Cook zette voor vanop links en N'dri stond op de goeie plek om de bal binnen te tikken. N'dri kreeg daarna nog een grote kans, maar schoot op de paal.

STVV probeerde daarna nog via Brüls, maar doelman Moser was niet te kloppen. Ook Koita probeerde het nog eens, maar Moser stond opnieuw pal. STVV verliest zo voor de derde keer thuis. Eupen wint voor het eerst na drie nederlagen en laat Zulte Waregem zo alleen op de laatste plaats. Dat heeft nu vier punten achterstand op Eupen, Seraing en Cercle Brugge.