Craig Bellamy is de assistent van Kompany, maar dat is genoeg voor hem: "Ik denk niet dat ik het zo goed kan dan hij!"

Craig Bellamy is teruggekeerd naar zijn rol als assistent naast Vincent Kompany bij Burnley. De Welshman, die moeilijke tijden heeft doorgemaakt, is erg gelukkig en droomt niet van meer.

Cardiff City nam vorige maand afscheid van zijn manager en er zijn verschillende namen genoemd om de noodlottige Steve Morison te vervangen. Onder deze genoemde kandidaten: Craig Bellamy (43). Maar de huidige assistent van Vincent Kompany bij Burnley heeft absoluut geen zin om T1 te worden. "Ik vind het heerlijk om elke dag op het veld te staan. Hoofdcoach zijn geeft je niet altijd die kans, want je hebt ook te maken met de administratie", vertelde Bellamy aan de BBC.

Zoals we weten, kan Kompany daar heel goed mee om en is hij een echte workaholic. "Ik zie wat Vincent Kompany doet, hij is erg goed in multitasking", lacht Burnley's T2. "Ik ken mijn rol en ik hou van mijn rol. Als ik zie hoe goed Vincent is, heb ik niet het gevoel dat ik hetzelfde zou kunnen doen."

"Als ik met een coach zou werken die me het gevoel geeft dat ik het beter zou kunnen doen dan hem, dan zou ik misschien de behoefte voelen om het te proberen. Maar ik leer zoveel van hem en ik ben omringd door mensen van wie ik veel leer. Wat ik nodig heb, is dit, dat is vooruitgang. Er zijn veel mensen die beter geschikt zijn dan ik voor die job!".