Ex-ref Gumienny vindt gebeurde in Oostende niet kunnen: "Zwier met een kaart, maar ga niet verbaal in de clinch"

Na de wedstrijd tussen Oostende en Genk ging het achteraf vooral over het incident tussen Brecht Capon en de lijnrechter. Die zou 'Hou uw bakkes' naar de verdediger van KVO geroepen hebben. Ex-ref Serge Gumienny vindt dat in geen enkele omstandigheid kunnen.

"Dat kan natuurlijk niet, dit moet echt vermeden worden", aldus Gumienny in HBvL. "Je kan als ref een speler wel eens terechtwijzen als die blijft zeuren. Iets in de zin van: 'Jij speelt vandaag nochtans ook niet je beste match'. Dat moet kunnen, maar onbeleefde praat zoals in Oostende, dat hoort gewoon niet. Als een speler over de schreef gaat, dan ga je als arbitrage niet verbaal in de clinch, maar zwier je met een kaart, dan houdt het wel op.”

Een ref zou erboven moeten staan. "Ik weet natuurlijk niet wat hij zelf allemaal naar zijn hoofd geslingerd gekregen heeft zaterdagavond, maar zelfs dan moet hij daar boven staan. De arbitrage vraagt terecht om respect, dan moet ze dat respect ook zelf tonen."